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الرئيس السويسري يشيد بالفوز ’التاريخي‘ على كولومبيا في كأس العالم

كأس العالم
أشاد بارمولان بهذه النتيجة ووصفها بأنها "تاريخية، والخطوة الأولى نحو النهائي". Keystone-SDA

قال غي بارمولان، الرئيس السويسري الحالي بحكم الرئاسة الدورية، إن الفوز في مباراة دور الستة عشر أمام كولومبيا، يوم الثلاثاء، شكَّل "خطوة أولى نحو النهائي".

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Keystone-SDA/ ر.ح

في مقطع فيديو قصير نشره على منصة التواصل الاجتماعي إكس، قدّم وزير الاقتصاد غي بارمولان، الذي يختتم زيارة إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تهانيه “للفريق بأكمله ولجميع الطاقم على هذه النتيجة التاريخية”.

وشارك بارمولان، الموجود حاليًا في مكسيكو سيتي، صورًا ومقاطع فيديو تُظهر فرحة وفده عندما سجّل روبين فارغاس ركلة الجزاء الحاسمة ضد كولومبيا، مساء الثلاثاء. وكان أفراد الوفد السويسري في المكسيك يرتدون قبعات بيسبول حمراء، فيما وضع الوزير وشاحًا بالأحمر والأبيض.

كما عبّر الوزير السويسري المسؤول عن الرياضة، مارتين فيستر، عن سعادته على منصة إكس. وكتب في منشوره: “إن المنتخب الوطني السويسري يكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الرياضة السويسرية! وللمرة الأولى منذ كأس العالم عام 1954 على أرضه، تتأهل سويسرا إلى الربع النهائي لبطولة كأس العالم. إنه أمر لا يُصدَّق! الفريق يُلهم البلاد بأكملها، ويشكّل قدوة للجيل المقبل من الرياضيين. أحسنتم!”

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية