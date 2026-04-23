المصرف الوطني السويسري يسجّل خسارة نصف مليار فرنك في الربع الأول

خسائر العملات الأجنبية تضغط على أداء البنك المركزي السويسري.

سجّل المصرف الوطني السويسري خسارة قدرها نصف مليار فرنك سويسري خلال الربع الأول من العام، نتيجة الأداء السلبي لاستثماراته في العملات الأجنبية.

2دقائق

Keystone-SDA أنظر 2 لغات أخرى English en Swiss National Bank posts half-billion loss in first quarter طالع المزيدSwiss National Bank posts half-billion loss in first quarter

Français fr La BNS accuse une perte de 0,5 milliard au premier trimestre الأصلي طالع المزيدLa BNS accuse une perte de 0,5 milliard au premier trimestre

وأفاد المصرف، وفق وكالة الانباء Keystone-SDA ، بأن مراكزه في العملات الأجنبية تكبّدت خسائر بلغت 8.2 مليارات فرنك سويسري (نحو 10.45 مليارات دولار)، في حين حققت احتياطاته من الذهب مكاسب قدرها 7.8 مليارات فرنك، ما ساهم في الحد من إجمالي الخسائر.

في المقابل، حققت المراكز المقوّمة بالفرنك السويسري أرباحاً طفيفة بلغت 40 مليون فرنك، بحسب بيان صادر عن المصرف يوم الخميس.

وكان اقتصاديون في بنك UBS قد توقعوا أن يسجّل المصرف الوطني السويسري خسارة تصل إلى مليار فرنك خلال هذه الفترة.

وأرجع المصرف الخسائر الكبيرة في العملات الأجنبية بشكل رئيسي إلى أداء الأوراق المالية المدرة للفائدة وأدوات أسعار الفائدة، إضافة إلى الأوراق المالية المرتبطة بالأسهم، والتي سجّلت تدفقات خارجة بلغت 5.3 مليارات فرنك و6.3 مليارات فرنك على التوالي.

وبلغ دخل الفوائد 3.2 مليارات فرنك، فيما وصل دخل توزيعات الأرباح إلى 0.6 مليار فرنك. في المقابل، سجّل المصرف نفقات فوائد بقيمة 0.2 مليار فرنك وخسائر صرف أجنبي بقيمة مماثلة.

ولم يطرأ أي تغيير على احتياطيات الذهب لدى المصرف منذ التحديث الأخير. وبلغ سعر الكيلوغرام من الذهب في 31 مارس 118,400 فرنك سويسري، مقارنة بـ 110,919 فرنكاً قبل ثلاثة أشهر.

وفي بيانه، أوضح المصرف أن أدائه المالي يعتمد بشكل رئيسي على تطورات أسواق الذهب والعملات الأجنبية ورؤوس الأموال، مشيراً إلى أن التقلبات الكبيرة تُعد أمراً معتاداً، ما يجعل من الصعب استنتاج اتجاهات نتائج العام بأكمله بناءً على هذه الأرقام.

