جنيف تغلق معظم معابرها الحدودية مع فرنسا بسبب قمة مجموعة السبع

Keystone-SDA

أغلقت سلطات كانتون جنيف معظم معابرها الحدودية مع فرنسا بسبب انعقاد قمة مجموعة السبع في إيفيان الفرنسية. ومنذ بعد ظهر الخميس، أُغلق 25 من أصل 35 معبراً، ما تسبّب في إرباك الحياة اليومية للسكان وفي اضطرابات مرورية على جانبي الحدود.

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تُعقد قمة مجموعة السبع في إيفيان، على بُعد نحو 30 كيلومتراً من جنيف، من الاثنين إلى الأربعاء. وبحسب سلطات كانتون جنيف والإدارة الفدرالية للجمارك، بدأ تنفيذ الإجراءات الحدودية تدريجياً بعد ظهر الخميس.

وعند المعبر الحدودي بين هيرمانس وبلدية شين-سور-ليمان الفرنسية، دخل الإغلاق حيّز التنفيذ عند السادسة مساء الخميس. ووُضع حاجز وسياج سلكي لإغلاق المعبر، في إجراء عُرض أمام وسائل الإعلام.

وترى السلطات المحلية أن الوضع مؤسف، لأن الحياة اليومية في القرى تمتد عبر الحدود. فقد اضطر نادٍ للتنس إلى تأجيل فعالية كانت مقررة السبت، لأن ملاعبه تقع في فرنسا. كما يقع نادي الرغبي وحقول عدد من المزارعين على الجانب الآخر من النهر. وستضطر عائلتان يدرس أطفالهما في هيرمانس إلى اتخاذ ترتيبات بديلة حتى إعادة فتح الحدود في 19 يونيو.

يمتد الحد الفاصل بين جنيف وفرنسا لنحو 100 كيلومتر، ويضم 35 نقطة عبور حدودية. ومن بينها، ستظل سبع نقاط فقط مفتوحة على مدار الساعة، لكن مع تشديد إجراءات التفتيش. أما بقية المعابر، بما في ذلك المسارات الحرجية، فقد أُغلقت.

ويُعد معبر أنيير، الواقع على بُعد خمسة كيلومترات من هيرمانس، أقرب نقطة عبور مفتوحة. وللحد من تأثير الإجراءات على حركة المرور، أوصى كانتون جنيف بالعمل من المنزل. كما عدّلت سلطات النقل في جنيف جداول خدمات النقل العابرة للحدود.

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