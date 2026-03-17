بطاقات الخصم أوفر بكثير من بطاقات الائتمان في الخارج

أفاد تحليل أجرته خدمة المقارنة السويسرية “Moneyland” بأن الدفع باستخدام بطاقات الخصم خارج البلاد يكون عادة أقل تكلفة بكثير مقارنة ببطاقات الائتمان. ويمكن لتحسين اختيار البطاقة أن يوفر أكثر من مئة فرنك سويسري من نفقات العطلات.

وبحسب الدراسة، تراوحت تكاليف استخدام بطاقات الخصم لميزانية سفر تبلغ 3000 فرنك سويسري (نحو 3800 دولار) بين فرنك واحد و170 فرنكًا، وذلك بحسب الجهة المصدرة. في المقابل، تراوحت تكاليف بطاقات الائتمان بين 25 و180 فرنكًا.

وأشار التقرير إلى أن بعض بطاقات الخصم التي لا تفرض رسومًا أساسية كانت الأكثر توفيرًا، في حين ظلت بطاقات الائتمان، حتى منخفضة التكلفة منها، مرتبطة برسوم أعلى بشكل ملحوظ. وشملت المقارنة أكثر من اثني عشر جهة مصدِرة للبطاقات.

وأوضح موقع “Moneyland” أن الفروقات في التكلفة تعود أساسًا إلى رسوم العملات الأجنبية والرسوم الإضافية على أسعار الصرف. فبطاقات الخصم تخصم المبالغ مباشرة من الحساب البنكي، بينما تفرض بطاقات الائتمان رسومًا إضافية. ومع ذلك، قد تفرض بطاقات الخصم رسومًا ثابتة على كل عملية، ما يجعل المدفوعات الصغيرة أكثر تكلفة نسبيًا.

ورغم ارتفاع تكلفتها، لا تزال بطاقات الائتمان مستخدمة على نطاق واسع في الخارج. ووفق بيانات البنك الوطني السويسري، بلغ إجمالي المعاملات المنجزة ببطاقات الائتمان السويسرية في الخارج نحو 24.9 مليار فرنك في عام 2025، مقابل 15.4 مليار فرنك باستخدام بطاقات الخصم. إلا أن عدد العمليات المنفذة ببطاقات الخصم تقدّم قليلًا على بطاقات الائتمان للمرة الأولى، ما يعكس تزايد أهميتها.

ويوصي موقع “Moneyland” المسافرين بحمل كلا النوعين من البطاقات، نظرًا لأن بطاقات الائتمان تُطلب غالبًا عند حجز الفنادق أو استئجار السيارات. كما يُنصح بإجراء المدفوعات بالعملة المحلية، وسحب الأموال نقدًا باستخدام بطاقات الخصم قدر الإمكان، نظرًا لارتفاع الرسوم المرتبطة باستخدام بطاقات الائتمان في هذه الحالات.

