زيادة متوقعة على تكلفة السفر جوًا في سويسرا

أصبحت تكلفة السفر جواً أعلى بكثير منذ عام 2021، ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها. Keystone-SDA

خلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت تكلفة السفر جوًا في سويسرا ارتفاعًا كبيرًا. ومن المرجح أن تواصل أسعار تذاكر الطيران صعودها خلال الأشهر المقبلة، وفقًا لموفع "كومباريس"، لمقارنة الأسعار.

المشاركة

4دقائق

Keystone-SDA أنظر 2 لغات أخرى English en Flying in Switzerland set to become even more expensive طالع المزيدFlying in Switzerland set to become even more expensive

Deutsch de Fliegen ist seit 2021 deutlich teurer geworden und wird noch teurer الأصلي طالع المزيدFliegen ist seit 2021 deutlich teurer geworden und wird noch teurer

بالمقارنة مع عام 2021، ارتفعت أسعار تذاكر الرحلات الجوية بنحو 70%، بحسب ما أورده موقع “كومباريس” في مؤشر أسعار الترفيه، الذي نشرته يوم الثلاثاء. لكن الارتفاع لن يتوقف عند هذا الحد؛ إذ يُتوقع أن يصبح السفر بالطائرة أكثر كلفة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة. ويعود ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكاليف الوقود والتوظيف والصيانة.

ويرى ميشائيل كون، الخبير المالي لدى “كومباريس”، أن أسعار تذاكر درجة رجال الأعمال، خصوصًا، مرشحة لمزيد من الارتفاع. ويقول: “لا يزال العرض محدودًا، والمنافسة أقل، كما أن العملاء أقل تأثرًا بتغيرات الأسعار. وفي الوقت نفسه، لديهم استعداد أكبر للدفع”.

وبالمقارنة مع الرحلات الجوية، ارتفعت أسعار الفنادق بوتيرة أقل خلال الفترة نفسها، إذ زادت بنحو 14%. أمّا أسعار أماكن الإقامة غير الفندقية فتراجعت بالفعل. وأصبحت الإقامة في المخيمات وشقق العطلات ومرافق المبيت والإفطار أرخص بنحو 3% مما كانت عليه قبل خمسة أعوام.

ارتفاع أسعار خدمات الترفيه في يونيو

يقيس مؤشر أسعار خدمات الترفيه تطورَ الأسعار في قطاعات الترفيه والثقافة والمطاعم والسفر. ويستند إلى حد كبير إلى البيانات التي يجمعها المكتب الفدرالي للإحصاء ضمن المؤشر الوطني لأسعار المستهلك. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% في يونيو 2026 مقارنة بالشهر السابق، بعدما سجل زيادة قدرها 0.3% في مايو.

أمّا خدمات النقل الخاص الأخرى، مثل تأجير السيارات وخدمات مشاركة السيارات، فسجلت أكبر ارتفاع في الأسعار خلال يونيو، بنسبة 4.6%. كما ارتفعت أسعار أماكن الإقامة غير الفندقية مؤخرًا بنسبة 3.9%.

في المقابل، انخفضت أسعار الوسائط السمعية والبصرية بنسبة 5.8%، وأجهزة التلفزيون والفيديو بنسبة 1.9%، ومعدات التصوير الفوتوغرافي والفيديو بنسبة 0.9%.

وعلى خلاف الاتجاه المسجل خلال السنوات الماضية، تراجعت كلفة السفر جوًا في يونيو بنسبة 7.3% مقارنة بمايو. ويشرح كون، قائلًا: “بعد الأسعار المرتفعة جدًا في أبريل، انخفضت أسعار عدد من التذاكر خلال مايو ويونيو”. وأضاف أن الإقبال على حجز الرحلات الجوية تراجع، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أسعار التذاكر أو المخاوف المتعلقة بإمدادات وقود الطائرات. ومع ذلك، لا تزال أسعار تذاكر الطيران أعلى بنسبة 3.4% مقارنة بيونيو 2025.

ترجمة عن الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: ر.ح

قراءة معمّقة الأكثر مناقشة