سويسرا توقّع إعلانًا مشتركًا لدعم قطاع غزة

Keystone-SDA

قالت وزارة الخارجية السويسرية إن الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي. وأعربت سويسرا، في إعلان مشترك مع 19 دولة، عن قلقها إزاء الأوضاع في القطاع.

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وأوضحت الوزارة، في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني مساء الاثنين، أن الوصول إلى الخدمات الأساسية لا يزال مقيّدًا بشدة. ووفقًا للأمم المتحدة، بات نظام الرعاية الصحية العامة على وشك الانهيار، إذ لم يعد أيّ من مستشفيات القطاع الستة والثلاثين قادرًا على العمل بكامل طاقته، فيما لا يزال نصفها فقط يعمل جزئيًا.

وأضافت الوزارة أن نحو 1.7 مليون شخص نزحوا من منازلهم. وبسبب قصور أنظمة التخلص من النفايات، تتزايد إصابة الأسر النازحة بالتهابات جلدية وأمراض أخرى.

ويدعو الإعلان السلطات الإسرائيلية إلى عدم تطبيق نظام التسجيل الجديد للمنظمات غير الحكومية الدولية بصيغته الحالية. كما يذكّر إسرائيل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما تمكين وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين، بأمان وسرعة ودون عوائق أو تأخير.

وإلى جانب سويسرا، وقّعت الإعلان كل من النمسا وبلجيكا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وإيرلندا وآيسلندا واليابان وهولندا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، إضافة إلى المفوضية الأوروبية.

وأشارت وزارة الخارجية السويسرية إلى أن سويسرا قدّمت منذ نوفمبر 2023 ما يقارب 174 مليون فرنك سويسري، أي نحو 220 مليون دولار، لدعم السكان الفلسطينيين. ومن هذا المبلغ، خُصص 150 مليون فرنك للمساعدات الإنسانية.

كما رُصدت للعام الجاري ميزانية تبلغ نحو 31 مليون فرنك سويسري، منها نحو 21 مليون فرنك للمساعدات الإنسانية.

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