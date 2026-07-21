عريضة سويسرية تطالب بإجازة أمومة مدتها ستة أشهر

عريضة سويسرية تطالب بإجازة أمومة مدتها ستة أشهر. Keystone-SDA

طالبت عريضة أُودعت لدى المستشارية الفدرالية، وحملت 110 آلاف توقيع، بمنح الأمهات في سويسرا إجازة أمومة مدتها ستة أشهر.

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وبحسب منظمة “كامباكس” (Campax)، صاحبة المبادرة، فإن تمديد إجازة الأمومة من شأنه أن يحسّن صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة، ويقوّي الرابطة بين الأم ورضيعها في الأشهر الأولى، ويخفّف الضغوط عن الأسر التي استقبلت مولودًا جديدًا، ويجعل سويسرا أكثر ملاءمة للعائلات.

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حاليًا، يحق للأمهات الحصول على إجازة أمومة مدتها 14 أسبوعًا فقط بعد الولادة، أي ما يزيد بقليل على ثلاثة أشهر. ووصفت المنظمة غير الحكومية هذه المدة بأنها “قصيرة جدًا في واحدة من أهم مراحل حياة الطفل”.

وأضاف القائمون والقائمات على الحملة أن المواليد، في هذه المرحلة، لا يزالون يعتمدون اعتمادًا كاملًا على أمهاتهم. ويشمل ذلك “الرضاعة الطبيعية، وبناء الرابطة العاطفية، والشعور بالأمان”. كما تحتاج الأمهات إلى وقت كافٍ للتعافي جسديًا ونفسيًا من الحمل والولادة.

وخلصت “كامباكس” إلى أن تمديد إجازة الأمومة من ثلاثة إلى ستة أشهر من شأنه أن يجعل سويسرا أقرب إلى دول أوروبية أخرى تضمن بالفعل إجازات أطول بكثير للأمهات والآباء.

ترجمة عن الإنجليزية. مراجعة وتدقيق: ريم حسونة

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