「以色列日」游行活动万头攒动 纽约维安严密

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（法新社纽约2日电） 成千上万民众今天在严密维安措施下，参加在美国纽约市举行庆祝以色列建国的游行活动，同时呼吁让遭巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）扣押在加萨的人质重获自由。

成群的以色列支持者沿着曼哈顿（Manhattan）第5大道这条繁忙的商业大街，参加一年一度的「以色列日游行」（Israel Day Parade），他们手持蓝白色的以色列国旗，同时高呼「带他们（人质）回家」。

主办单位说，他们希望「展现对以色列人民的支持，并重新唤起各界关注自去年10月7日以来遭哈玛斯扣押至今的120多名人质，同时向全球传递『现在就带他们回家！』的迫切讯息」。

法新社根据以色列官方数据统计，哈玛斯去年10月7日突袭以色列南部，造成1189人丧命，其中大部分是平民。

在去年这场攻击中，哈玛斯武装分子还劫持252名人质，其中121人迄今仍在加萨，包括军方称已经死亡的37人。

哈玛斯控制的加萨走廊卫生部说，以色列的报复性攻势已在加萨造成至少3万6439人死亡，其中大多是平民。

现年51岁的教师加尔佐（Eron Galzor）告诉法新社：「现在，以色列正受到攻击。以色列正在与邪恶的恐怖分子进行一场正义之战。我们是来声援以色列。」

主办单位表示，今天的活动「气氛没有往年那么喜庆」，严密的维安措施与纽约庆祝新年到来时不相上下，民众必须接受安检才能参加。

现场并未出现大规模反示威活动。（译者：林沂锋/核稿：刘文瑜）