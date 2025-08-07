「哈比人」稀有1937首刷版拍卖 171万元落槌

（法新社伦敦6日电） 英国西南部一户人家日前清理遗物时，意外寻获一本英国作家托尔金的经典奇幻小说「哈比人」，这本稀有的首刷版名着今天在拍卖会上以4.3万英镑（约新台币171万元）落槌。

这本「哈比人」（The Hobbit）是1937年出版的首刷版本，当时仅印刷了1500本，据信目前全球「可能仅存数百本」。

拍卖公司Auctioneum表示，这本书是在布里斯托（Bristol）一户民宅书架上觅得，由一名英国私人收藏家拍下。

来自世界各地的买家热烈竞标，最终成交价格为拍卖公司原先预估的4倍以上。

Auctioneum稀有书籍专家莱里（Caitlin Riley）表示：「对一本非常特别的书籍而言，这是个非常棒的结果。」

Auctioneum在声明中说：「这些残存至今的首刷版书籍，被认为是现代文学中最炙手可热的藏书之一。」

莱里回忆，当时是在一个普通书架上发现这本书，没想到竟是真正的首刷版。她说：「我简直不敢相信自己的眼睛，这真是个令人难以置信的罕见发现。」

这本书采用浅绿色布料装订，内含托尔金（J.R.R. Tolkien）亲自绘制的罕见黑白插图。托尔金在牛津大学（University of Oxford）任教期间，创造出他笔下脍炙人口的中土世界（Middle-earth）。（实习编译：周依恩/核稿：刘文瑜）