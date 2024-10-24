「小王子」珍本打字稿拍卖 预计要价至少4000万

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（法新社伦敦23日电） 英国伦敦的1间珍本书专卖店正拍卖法国作家圣修伯里的世界名着「小王子」（Le Petit Prince）原版打字稿，预估拍卖价将可达新台币4000万元。

法新社报导，这本珍本书和法国文化部发给圣修伯里（Antoine de Saint-Exupery）的护照今天在阿拉伯联合大公国阿布达比（Abu Dhabi）拍卖，预估要价至少125万美元（约新台币4007万元）。

今年稍早，珍本书专卖店Peter Harrington收购了这本书，收购金额不详。

打字稿上有作者手绘的大量插图，以及他的名言「唯有用自己的心才能看清事物，真正重要的东西用眼睛是看不到的。」（One sees clearly only with the heart. What is essential is invisible to the eye.）

除手写的更正内容，即将出售的版本还包含一些后来遭删除的段落。

Peter Harrington书店的贾伊（Sammy Jay）表示，拍卖版本是该着作的3个已知版本之一，法国国家图书馆（BNF）也收藏了其中1个版本。

「不同于送给别人的另2个版本，他（圣修伯里）保留了这个版本。这是他本人的打字稿，这就是它的特别之处。」

根据贾伊的说法，这种等级的珍本书相当罕见，「善本和古籍市场与其他拍卖市场大不相同，因为你通常很难卖到数百万美元」。

他表示，「小王子」仍是世界上最畅销的书籍之一。这份打字稿已引起市场的极大兴趣，预计将受到亚洲或阿拉伯世界的博物馆或私人收藏家的青睐。