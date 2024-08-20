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「我们爱你」呼声中 拜登感性交棒贺锦丽

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（法新社芝加哥19日电） 美国总统拜登今天出席民主党全国代表会（DNC），为副总统贺锦丽站台。他原本希望4年后再上演「世代传承」大秀，但今天，在感谢他「牺牲小我」、「顾全大局」的英雄式欢迎中，他眼眶泛泪，内心似乎感到些许安慰。

一个月前遭党内盟友施压而宣布放弃竞选连任的拜登，成为今天全代会的焦点。法新社报导，他发表演说之际，芝加哥联合中心（United Center）充满骄傲与激情，不少人也忍不住流下泪水。

在拜登盛大登场前，现场弥漫假期的欢乐氛围，会场的喇叭不断播送「美国！美国！」的呼声，观众挤爆现场，许多人手上挥舞「我们爱乔（拜登）」的布条。

想当然尔，全代会的公敌正是共和党总统候选人川普。当观众头顶上的大银幕播放这位前总统的画面，台下观众纷纷尽责地发出嘘声。

拜登出场的重头戏揭幕之际，群众报以热情的欢呼。拜登走上台后，拥抱介绍他出场的爱女艾希莉（Ashley Biden），还用面纸擦了擦眼睛。台下的民主党人情绪沸腾地，高声呐喊「我们爱乔」、「谢谢你，乔」，持续了大约4分钟之久。拜登的部分随行人员，以及现场的数名代表，都忍不住激动情绪而落泪。

来自华盛顿州西雅图（Seattle）的64岁选民恩德伍德（Azziem Underwood）形容，「这样的结局好像童话故事。我感觉好像在看一场卫兵换哨交接仪式。」

「我心想，他（拜登）看起来状态很好，为什么要退选？他今天的表现超棒。」

路易斯安那州（Louisiana）的32岁党代表罗森（Alexis Rossum）也表示，「我认为（拜登的）这场演说太棒了！乔在激励大家这方面做得很好。他回顾了他的成就、贺锦丽的成就，也让每个人感觉充满活力，准备出去投票。」

「他的表现太棒了！现场的气氛彷佛有魔力一般，有几次我都忍不住热泪盈眶。」

在今天的全代会中，据报在逼宫退选风波中让拜登最难以谅解的民主党盟友、联邦众议院前议长裴洛西（Nancy Pelosi）也在社群平台X贴出自己人在现场、手拿「我们爱乔」布条的照片。她还写道：「#谢谢你，乔」。

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