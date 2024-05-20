「抵抗轴心」悼伊朗总统过世 哈玛斯真主党纷纷致哀

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（法新社贝鲁特20日电） 伊朗当局证实总统莱希（Ebrahim Raisi）因直升机坠机事故过世后，伊朗盟邦及其支持的对抗以色列军事联盟「抵抗轴心」（Axis of Resistance）今天纷纷致哀。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）哀悼莱希，称他对哈玛斯而言是「值得尊敬的支持者」。

哈玛斯表示，感谢莱希支持巴勒斯坦人从事抵抗运动，且自以哈战争在加萨走廊（Gaza Strip）爆发以来，一直坚持不懈声援巴勒斯坦人。

哈玛斯赞美莱希及同在坠机事故身亡的伊朗外交部长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian），「为制止犹太复国者（以色列）侵略我们的巴勒斯坦人民，在政治及外交方面付出莫大努力」。

在黎巴嫩势力强大的真主党（Hezbollah）称赞莱希是「坚定的支持者，忠实捍卫我们的目标…并保护抵抗运动」。

叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）向亲密盟邦伊朗表达休戚与共之意，透过声明强调：「我们过去与已故总统（莱希）合作，确保叙利亚与伊朗的战略关系始终蓬勃发展。」

叙利亚与黎巴嫩今天宣布，举国为莱希及阿布杜拉希安哀悼3天。

叶门叛军「青年运动」（Houthi）发言人阿布杜沙兰（Mohammed Abdulsalam）在社群媒体X平台写道，莱希过世是「整个伊斯兰世界、巴勒斯坦及加萨地区」的损失。

青年运动指出，巴勒斯坦人「亟需（像莱希）这样的总统」，继续捍卫他们的自由权利。

伊拉克的亲伊朗武装团体「人民动员」（Popular Mobilization Forces）也送上慰问，并指莱希生前始终称伊拉克与伊朗是无法分割的民族同胞。