「比特币耶稣」涉嫌诈欺逃税 马斯克寻求川普赦免

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（法新社华盛顿22日电） 亿万富豪马斯克近日赞扬美国总统川普赦免暗网毒品交易市场创始人，今天又表示，他正寻求川普赦免有「比特币耶稣」之称的维尔，维尔去年因欺诈和逃税等指控被逮捕。

川普赦免暗网黑市「丝路」（Silk Road）创办人伍布瑞希特（Ross Ulbricht）时，马斯克曾表示「很荣幸能身处椭圆形办公室」，这是马斯克影响川普施政的迹象之一。「丝路」是利用加密货币促成非法毒品交易的平台。

伍布瑞希特化名「可怕的海盗罗伯兹」（Dread Pirate Roberts）经营「丝路」，他因贩毒、洗钱和电脑骇客攻击等罪被判处2项无期徒刑；另被控谋划6起买凶杀人案。

联邦调查局（FBI）称「丝路」是个「非法物品和服务的数位市场」，销售金额达数亿美元并以比特币（Bitcoin）收取佣金。

川普昨天说，他致电伍布瑞希特的母亲表示已无条件赦免伍布瑞希特，实现他在去年总统竞选期间的承诺，同时抨击起诉他的「败类」。

马斯克暗示，自称「比特币耶稣」的前加州居民维尔（Roger Ver）可能是下一位获得赦免的人。

美国太空探索科技公司（SpaceX）暨电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克在其社媒平台X指出，是否赦免维尔由川普决定，但他曾「探询是否有这个可能」。

维尔是比特币的投资和推广者，他被美方指控诈欺和逃税等罪，去年4月已于西班牙落网。美国已要求将维尔引渡回国受审。

根据美国司法部起诉书，维尔放弃美国国籍，成为加勒比海岛国圣克里斯多福及尼维斯（St. Kitts and Nevis）公民，2017年在加密货币交易所出售数万枚比特币，换取现金约2.4亿美元（约新台币78亿元）。

起诉书指出，他未申报收益，导致美国财政部损失4800万美元（约新台币15.6亿元）税收。

川普未立即对维尔发表评论。

川普20日就职后，在数小时内赦免1500多名曾于2021年冲进国会大厦闹事的人，其中包括袭警被判有罪者。（译者：徐睿承/核稿：张茗喧）