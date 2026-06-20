「独裁政权烟雾弹」华府批古巴经改虚有其表

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（法新社华盛顿19日电） 美国国务院今天抨击古巴前一天宣布的经济改革措施，称之为「流于表面的烟雾弹」，还说这些渐进式的经改微不足道、姗姗来迟。

古巴国会议员昨天通过了近200项自由市场改革措施，旨在将这个共产岛国从美国石油封锁所加剧的严重危机中解救出来。

此事代表了古巴自60年前开始采行共产主义以来，对国家经济模式最大规模的调整。

但对华府而言，美国国务院发言人形容这些改革是「独裁政权手册的一部分」。

这名发言人表示：「宣布一连串所谓的改革以暗示改变的意愿，然后在政权的全面控制受到任何威胁时，迅速撤回所有变动。」

「川普总统将继续施压，以推动更实质性的经济与政治改革，使古巴具备投资价值…并给予古巴人民应得的自由、尊严与机会。」

在华府透过军事行动罢黜委内瑞拉当时的总统马杜洛（Nicolas Maduro）后，美国总统川普于1月切断了古巴主要供应国委内瑞拉对古巴的石油供应。

除了与日俱增的经济压力，华府还起诉了前总统劳尔．卡斯楚（Raul Castro），他是历史性领导人斐代尔．卡斯楚（Fidel Castro）的胞弟，本案可追溯至1996年。

川普声称，距离佛罗里达州海岸150公里的古巴对美国国安构成重大威胁，并称华府可能对这个拥有960万人口的岛国发动「接管」。