「解放日」即将来临 解析川普可能采取关税措施

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（法新社华盛顿31日电） 美国总统川普誓言在4月2日的其所谓「解放日」宣布大规模关税计画，主要将针对与美国存在持续贸易逆差的国家采取行动。以下是法新社列举川普当天或日后可能祭出的关税措施。

●已生效关税

川普2月初首次提出警告，宣布对来自加拿大和墨西哥的商品徵收高达25%关税，同时要求他们采取更多措施，以阻止非法移民和毒品芬太尼的走私。

之后他将上述关税措施推迟至3月，并向汽车产业提供部分救济措施，但4月2日后这些豁免措施将何去何从，情况仍不明朗。

与此同时，川普对全球第2大经济体中国商品徵收20%额外关税，理由是中国涉嫌在芬太尼等毒品供应链中扮演重要角色。

川普也在3月12日对销美钢铁和铝徵收25%关税；针对进口车的关税将于美东时间4月3日开始课徵。

川普还宣布将对直接或间接购买委内瑞拉石油和天然气国家的输美商品课徵25%关税，最早可能在4月2日实施。

●分析师预期

川普尚未详细说明对等关税措施的规模，该措施旨在纠正贸易失衡和被视为不公平的做法。这些措施可能影响约15%的美国贸易伙伴，美国财政部长贝森特（Scott Bessent）称这些国家为「肮脏15国」。

分析师预计，「肮脏15国」可能与美国贸易代表署（USTR）徵求意见以识别不公平贸易行为时提到的经济体重叠。 目前对美国有显着贸易逆差的国家和地区包括中国、欧洲联盟、墨西哥、越南、台湾、日本、韩国和加拿大。

白宫曾指出，川普的对等关税措施将考虑合作伙伴对美国商品徵收的关税，以及增值税或数位服务税等其他因素。

川普也可能在「解放日」（Liberation Day）公布更多针对特定产业的关税，先前他曾扬言计划针对药品、半导体和木材徵收关税。

●他国的报复

美国贸易伙伴正设法反制川普的关税措施。 中国迅速对美国大豆等农产品徵收10%至15%的报复性关税；欧盟也准备对美国钢铝课徵关税。

欧盟扬言自4月起分阶段向价值约280亿美元的美国商品徵收关税，受影响产品包括波本威士忌、摩托车等。

但欧盟关税开徵时间已延迟到4月中旬，以利进行更多对话。同时，川普警告将对欧洲葡萄酒和烈酒徵收200%关税，此举让外国生产商和美国企业同感担忧。

最近，欧洲主要经济体敦促欧盟对川普的汽车关税采取坚决回应。

加拿大已对价值约600亿加币的美国商品徵收关税，主要包括钢铝产品以及电脑等。墨西哥则要等到4月初才会做出全面回应。

●其他贸易调查 川普的贸易举措可能会延续到「解放日」之后，他已下令针对进口木材和铜进行新的调查。调查结果可能做为进一步指控的依据。

川普寻求「重振」美国造船业之际，USTR也正调查中国在海事和物流领域的做法。 今年2月，USTR研判须采取措施以应对北京的政策，因此提议对进入美国港口的中国制船只徵收高达150万美元的入港费用。

●「美国优先」行动

根据川普就职首日签署的「美国优先贸易政策」（America First Trade Policy），一系列报告也将于4月1日出炉。这可能引发更多贸易行动。 报告可能包括针对美中第一阶段贸易协议的调查结果。该协议标志了川普首个总统任期内华府与北京不断升级关税战的停火。 川普的命令还要求提出出口管制建议，以确保美国的技术优势，并对美墨加贸易协定进行调查。

他还下令有关当局，针对与中国永久正常贸易关系的相关计画进行审查。