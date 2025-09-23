万那杜官员：中国将捐赠逾千万元警用装备

afp_tickers

2 分钟

（法新社雪梨23日电） 中国正积极扩大在太平洋地区的影响力，万那杜媒体今天报导，万那杜内政部长纳普阿特表示，中国将捐赠价值逾40万美元（约新台币1211万元）的警用装备给这个太平洋岛国。

「万那杜每日邮报」（Vanuatu Daily Post）报导，纳普阿特（Andrew Solomon Napuat）表示，北京将捐赠机车、无人机及其他装备给万那杜警队，总价值超过40万美元。

根据万那杜每日邮报，纳普阿特并提到，两国也正在洽谈一项警务协议，这份协议将「更有效协调及管理与各方伙伴在警务部门不同领域的合作」。

纳普阿特上周访问中国首都北京，并与中国公安部长王小洪会晤，随后做出上述宣布。

纳普阿特还说，万那杜当前要务是应对气候变迁、跨国犯罪及一般警务工作。他表示：「气候变迁是万那杜最大安全威胁。」

万那杜已分别与澳洲、纽西兰、法国、英国签署类似的警务协议。

不过，与中国的协议预料将引发澳洲关切。澳洲一直寻求抗衡中国在太平洋的影响力，而澳洲本月未能与万那杜签署一项深化双方关系的重要协议。

万那杜总理纳帕特（Jotham Napat）忧心，与澳洲的协议中，部分用语可能使万那杜向其他国家争取「关键基础建设」资金时受到限制。各界普遍认为这是在向中国示意。

在整个南太平洋地区，苦于气候变迁的国家正努力在西方与中国之间取得平衡，希望向双方争取亟需的资金，同时维护得来不易的自主性。

中国近几年协助万那杜铺设道路、兴建政府大楼，甚至打造了全新的总统府。