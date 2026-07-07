三星受惠AI晶片热潮 第2季营业利益估飙19倍

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（法新社首尔7日电） 韩国科技巨擘三星电子今天预估，在人工智慧（AI）驱动的记忆体晶片需求持续强劲带动下，第2季营业利益较去年同期大增约19倍。 全球最大记忆体晶片制造商三星在声明中表示，预估4至6月的第2季营业利益将达89.4兆韩元（约新台币1.9兆元），较去年同期暴增1810%。 全球对AI资料中心所使用的先进记忆体晶片需求狂热，韩国半导体大厂今年已受惠并创下历史新高获利。

这波荣景也让劳方要求调高薪资的诉求升温，而三星在与员工就奖金方案达成协议后，因而避免原定于5月发生的大罢工。 韩联社引述旗下数据公司的资料指出，今天公布的财测较市场预估高出6.2%，并再度刷新单季历史纪录。 三星表示，第2季营收可能增加129%，达171兆韩元。三星预计将于本月底发布最终财报。 三星与韩国国内竞争对手SK海力士（SK hynix）目前正参与规模达800兆韩元的庞大公私协力投资计画，将在韩国西南部打造新的半导体制造中心。 部分分析师认为，AI基础建设投资可能延后，是当前记忆体市场荣景的最大风险。 不过，Counterpoint Research研究分析师黄明生（MS Hwang，音译）表示，他并未看到「供应商的产能与客户需求之间的缺口正在缩小」的证据。