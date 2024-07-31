上月才参与诺曼第登陆80周年活动 老兵路易斯105岁辞世

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（法新社巴黎30日电） 法国总统马克宏今天表示，参与过诺曼第登陆（D-Day）的老兵路易斯已经辞世，享嵩寿105岁。路易斯几周前才现身欢迎美国总统拜登赴巴黎纪念诺曼第登陆80周年的典礼。

路易斯（Jacques Lewis）在巴黎荣军院（Les Invalides）度过生命最后的时光后，于25日与世长辞。

1944年6月6日，来自英、美、加等国的盟军在诺曼第（Normandy）登陆并展开行动，以解放二战时被纳粹占领的法国和西欧。当时路易斯跟随美国军队在犹他海滩（Utah Beach）登陆。

路易斯登陆后，寻求卡灵顿镇（Carentan）居民协助定位作战地区，帮盟军攻下一城。

法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）表示，路易斯在诺曼第战役后也持续参与法国其他战役，接着前进德国，「他一直和来自美国军队的同袍并肩作战」。

各国政要6月齐聚法国纪念诺曼第登陆80周年时，路易斯曾现身在巴黎凯旋门前欢迎拜登（Joe Biden）的典礼。

马克宏（Emmanuel Macron）和夫人碧姬（Brigitte Macron）称颂路易斯为「身怀勇气与胆识、视荣誉高于性命，并让法国夺回自由」的重要人物。

在巴黎和诺曼第举行的诺曼第登陆80周年纪念仪式，普遍被视为世人得以向幸存老兵致敬的最后机会。