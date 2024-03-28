上网批蒲亭侵乌 俄罗斯男子遭判6年徒刑

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（法新社华沙27日电） 俄罗斯一间法院今天判处一名男子6年有期徒刑，罪名是在网路上发布谴责俄罗斯入侵乌克兰的讯息，与此同时，莫斯科正极力压制公众对这场冲突的批评。

当地媒体报导，俄罗斯北部科米（Komi）地区一间军事法庭判处35岁的法拉弗诺夫（Nikolai Farafonov）有罪，理由是「公开煽动实施恐怖行径」。

检方表示，法拉弗诺夫在他发布的「影片和讯息」中，号召民众纵火焚烧徵兵办公室。

自俄乌战争于两年前爆发以来，俄罗斯已记录到数十起针对此类场所的纵火袭击或企图攻击事件。

俄国非政府组织「纪念」（Memorial）将法拉弗诺夫称为政治犯，说他住在科米地区一个小镇，并在他经营的Telegram频道公开反对这场冲突。

这个人权组织说，法拉弗诺夫在频道中特别提到在乌克兰阵亡的俄罗斯将士，并且批评政治镇压、学校里的倾向克里姆林宫（Kremlin）的「爱国」教育以及其他国内问题。

在此之前，法拉弗诺夫2022年10月因「抹黑」军队遭罚款，他当时在网路评论中提到乌克兰儿童死于俄罗斯刺刀下。

尽管如此，法拉弗诺夫仍继续发表批评言论，直到去年9月因「号召恐怖主义」被捕。

截至今日，有数以千计俄罗斯人因谴责总统蒲亭（Vladimir Putin）2022年2月挥军邻国乌克兰被罚款，还有数以百计人遭监禁。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）