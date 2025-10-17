上诉法院驳川普政府要求 禁国民兵进驻芝加哥

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿16日电） 美国川普政府请求解除下级法院对在芝加哥部署国民兵（National Guard）的禁令，但上诉法院今天驳回这项请求。

川普已下令数以百计名国民兵部队前往芝加哥，声称需要国民兵来打击犯罪，并保护这座美国第3大城的移民官员及设施。

由3名法官组成的小组表示，川普政府未能证明伊利诺州当地情势足以构成部署部队的正当性。

法院指出：「即使对总统的形势评估给予高度尊重，我们仍认为没有足够证据显示伊利诺州存在叛乱或叛乱的危险。」

「示威者为抗议联邦政府移民政策与行动而采取激烈、持续且偶有暴力的行为，在没有更多佐证下，并不构成危及政府权威的叛乱风险。」

法院还说：「政府仍旧被禁止在伊利诺州境内部署美国国民兵。」

伊利诺州与芝加哥提起诉讼阻止部署，西部俄勒冈州当局也采取相同举措，以阻止派遣国民兵部队至波特兰（Portland）。

伊利诺州与俄勒冈州并非首批对川普政府在国内动用国民兵而提出法律挑战的州。

在共和党籍总统川普今年稍早派遣部队至洛杉矶，以平息因联邦政府镇压无证移民所引发的示威活动后，民主党主政的加州也提起了诉讼。

地方法院法官当时裁定此举违法，但上诉法院小组允许部署继续进行。