不只关注乌克兰 北约峰会邀日韩纽澳聚焦中国挑战

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（法新社华盛顿11日电） 北大西洋公约组织正在华府召开峰会，北约领袖今天除了与乌克兰总统泽伦斯基会谈，还会与日本、韩国、澳洲及纽西兰等4个印太区域伙伴举行会议，把焦点转向中国挑战。

由32国组成的北约（NATO）把握这场在华府举行的政治盛会，展现对抗俄罗斯、力挺乌克兰的决心。

泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）将在华府大型会议中心会晤北约各国领袖。北约先前才承诺，将提供乌克兰能强化其防空能力的新武器。

不过在此之前，北约将先欢迎日本、韩国、澳洲及纽西兰领袖与会，把焦点转向日益增长的中国挑战。

今年是日韩纽澳等4个印太伙伴国家第3度参加北约峰会。北约预计与伙伴国家宣布几项计画，包含加强合作对抗网路攻击和恶意假讯息。

印太国家领袖出席北约峰会的意义，并不仅止于显示北约在美中竞争加剧下，更加关注印太区域。

欧洲盟邦担忧，美国前总统川普（Donald Trump）可能在11月总统大选后重返白宫，因此认为加强聚焦中国，是确保美国持续参与北约的一种方式。

不过，美国政治局势充满不确定性，仍让北约峰会蒙上阴影。美国总统拜登（Joe Biden）正在为自身政治生涯存亡而战，他预定今天召开记者会，试图平息要求他退选的呼声。

此外，北约领袖也曾表示「高度关切」中国与俄罗斯持续深化两国关系。

北约峰会昨天发表联合宣言，称中国是俄罗斯侵乌的「关键支持者」，透过提供微晶片等军民两用物资帮助俄军。

北京则愤怒地否认北约的指控，并指以美国为首的北约是在找藉口向东扩张影响力。