不打首位女总统牌 贺锦丽诉说母亲移民故事争取选票

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（法新社华盛顿1日电） 美国民主党总统候选人、现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）在每次重要演讲中总是先谈到一名女性，那就是她已故的母亲戈巴兰。戈巴兰从印度来到美国，是一位具开创性的科学家。

虽然贺锦丽并未将自己的身分认同作为竞选主轴，这些轶事不仅被用来解释她的人生故事，还帮助阐述她对女性主义和种族问题的观点。

贺锦丽今年8月在民主党全国代表大会（Democratic National Convention）上表示：「我的母亲是一位出色、身高5英尺、带有口音的棕色皮肤女性。作为长女，我看到了世界有时如何对待她。」

在首次以民主党总统候选人身分发表的演讲中，贺锦丽详细叙述戈巴兰（Shyamala Gopalan）的人生历程，提到母亲在19岁时离开家乡，前往加州攻读硕士学位。

戈巴兰后来成为一名杰出的乳癌研究专家，为数种乳癌治疗方法的发展做出贡献。

贺锦丽这周在华府市中心向数以万计支持者发表演讲时，除了共和党竞争对手川普（Donald Trump）外，提及次数最多的人就是她的母亲。

她谈到母亲作为一名有色女性在美国的经历；她几乎没有讨论过这个与自身连结的概念。

贺锦丽也从未提及一旦她当选，她将成为美国第一位女性总统、以及首位拥有非裔与南亚裔血统的女性总统。

纽泽西州罗格斯大学（Rutgers University）美国妇女与政治中心（Center for American Women and Politics）主任华尔希（Debbie Walsh）表示，贺锦丽不提起这些可能具历史意义的里程碑，是深思熟虑后的选择。

华尔希告诉法新社：「她必须说服那些需要『被安抚』的人，让他们相信女性可以胜任这个工作，具备坚强且坚韧的特质。」

华尔希指出，但社会「存在种族主义、存在性别歧视，这一切都存在，她无法假装没有」，所以谈论母亲是「她承认这些问题的方式，但同时不会过度集中于自身」。