不报复川普关税 东协准备好谈判

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（法新社吉隆坡10日电） 东南亚国家协会（ASEAN）成员国经济部长今天同声承诺，在美国总统川普祭出全面性关税的议题上，「不会采取任何报复措施」，并且强调他们已准备好展开谈判。

东南亚国家经济部长今天参加视讯会议后发布声明指出：「世界第5大经济体东南亚国家协会对美国近日推行单边关税深感担忧，包括2025年4月2日宣布、随后于2025年4月9日宣布暂缓的关税。」

他们还强调，已准备好「与美国进行坦率而富建设性的对话，以解决贸易相关问题」。

声明指出：「开诚布公的沟通与合作，以确保平衡、可持续的关系，这一点至关重要。本着这样的精神，东南亚国家协会承诺不会采取任何报复措施来回应美国关税措施。」

这场特别会议由马来西亚投资、贸易和工业部部长东姑扎夫鲁（Tengku Zafrul Aziz）主持。马国是东协10国集团的轮值主席国。

以美国为主要出口��场的东协成员国是面临川普关税措施最严厉打击的国家之一。

已成为全球制造业重镇的越南遭美国课徵46%关税，为西方平价服饰代工生产的邻国柬埔寨更遭课49%关税。

其他东协成员国也面临沉重关税，寮国面临48%的税率、缅甸44%、泰国36%、印尼32%。东南亚第3大经济体马来西亚税率为24%，汶莱也是24%；菲律宾、新加坡则分别为17%、10%。