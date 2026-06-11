不满国防投资金额太少 英国防大臣突请辞

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（法新社伦敦11日电） 英国国防大臣希利（John Healey）今天突然请辞，原因是他不满英国首相施凯尔和英国财政部未能让未来10年国家的「国防投资计画」获得足够资金、让国军能有充分资源。

陷入困境的施凯尔（Keir Starmer）正承受强大政治压力，1周后将举行的英国国会1席补选结果可能引发工党内采取行动将他换下，如今希利的请辞使他先受一击。

攸关英国未来10年国防经费的「国防投资计画」（Defence Investment Plan，DIP）受期待已久，定案经过延宕数月才出炉。但希利已表示，确定的金额远低于原本要求。

施凯尔曾承诺将2027年起的英国国防支出提高至国内生产毛额（GDP）的2.5%，并在下届国会再提高到3%。

然而，根据希利今天在社群媒体平台X的个人帐号发布致施凯尔的辞职信，他写道：「在当前威胁升高的时刻，您始终无法投入国家防卫所需的资源，财政部也一直不愿配合。」

他并表示：「我已向您说明，本人无法接受一份DIP金额不能给予我们军队所需资源，我如今别无选择只能递出辞呈。」

施凯尔正面临挑战者来势汹汹，英国国会梅克菲尔德（Makerfield）选区将在18日举行下议院议员补选，参选的大曼彻斯特（Greater Manchester）市长柏南（Andy Burnham）已表示，若他当选进入国会后，工党出现任何党魁之争，他都将参战。