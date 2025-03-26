不满川普威胁课税与吞并 加拿大人取消美国夏季旅游

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（法新社蒙特娄26日电） 过去25年来，柯特（Rosalie Cote）与父母每年夏天都会到美国缅因州度假，但他们今年决定待在家，和许多加拿大人一样，对美国总统川普扬言兼并加拿大与课徵关税感到愤怒。

美国旅游协会（US Travel Association）表示，美国是加拿大观光客首选目的地，去年有2040万人次造访，为美国经济挹注约205亿美元，并支持14万个就业机会。

但打着「美国优先」旗号的川普不断攻击加拿大人，打算把关税当作政策工具，并经常提到要把加拿大变成美国第51州，导致加拿大人纷纷取消旅行计画，因此预计今年赴美观光人数将骤降。

柯特解释：「我们不想支持美国。这是原则问题。」

另一名加拿大人高伏霍（Romane Gauvreau）也取消到美国佛蒙特州的山地自行车之旅和缅因州的家族度假。

高伏霍向法新社表示：「我们不想去一个民主处于险境的地方，那里的民众受到严重不公正的对待，人们遭到驱逐。」

柯特与高伏霍并非特例。加拿大民调公司阿巴卡斯数据（Abacus Data）最近的调查发现，有56%的加拿大人已变更或取消前往美国的旅游计画。

根据旅行业者「加拿大飞航中心」（Flight Centre Canada）的数据，光在今年2月，前往美国目的地的订票数量就比去年同期下滑了40%，同时有20%的预先订位遭到取消。

有些俗称「雪鸟族」（snowbirds）的加拿大人通常会前往较温暖的美国南部州过冬，估计有超过100万人，他们也正重新考虑过冬的计画。

退休公务员劳洪（Andre Laurent）为了躲避加拿大寒风刺骨的冬天，过去22年来，每年都有一半时间待在佛罗里达州。

但他说，自从川普今年1月重返白宫以来，一切都改变了，变得「令人不快」。因此他决定出售他在佛州的房子。

他说：「我不再觉得受到欢迎，我甚至觉得我在背叛自己的国家。」