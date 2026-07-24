不满欧盟重罚Google 川普扬言启动301调查并课关税

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（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普不满欧洲联盟（EU）近日对谷歌（Google）开出的最新反托拉斯罚款，今天扬言将对其祭出关税并启动正式贸易调查。

川普在自家社群平台「真实社群」（Truth Social）发文指出，欧盟「将为这种非法且极不道德的行为付出非常沉重的代价，而我一直以来都警告他们这么做的后果。」

他表示，将针对欧盟「掠夺」美国企业的做法「立即启动301条款（Section 301）」进行调查，并预期「尽可能在最早时间」对欧盟课徵「大幅关税」。

川普说：「美利坚合众国不是欧洲的『存钱筒』，我们也不会允许这种情况发生。」

美国「1974年贸易法」（Trade Act of 1974）第301条授权政府调查其认为具有歧视性的外国贸易措施，并可透过加徵关税等方式进行报复。

欧盟执行委员会（European Commission）23日宣布，因Google违反「数位市场法」（Digital Markets Act，DMA），处以8.9亿欧元（约新台币327.25亿元）罚款。

美国贸易代表葛里尔（Jamieson Greer）批评这项裁决，认为欧盟执法行动破坏了双方「建设性对话」，并对跨大西洋贸易稳定构成「实质风险」。

尽管欧盟官员一再强调，数位监管法规并非针对美国企业而定，然而这场争端正考验着美国与欧盟去年达成的贸易框架。（编译：徐睿承）