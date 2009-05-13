此内容发布于2009年5月13日 下午3:21 最后更新 - 2009年5月13日 -15:21

(flickr/Remozolli)

中国大型电讯公司华为一直没有停下向欧洲进军的脚步，继在瑞典、莫斯科建立分支机构、获得德国、瑞士的大额订单后，又在瑞士首都伯尔尼建立了分公司。

今年3月初便有20人工作在华为瑞士科技公司在伯尔尼的办公地点中，该地属于伯尔尼Köniz行政区。

2012年，华为瑞士分公司将总共雇佣49名员工，伯尔尼州行政处于5月13日公布了相关消息。华为这一国际化公司目前在全球拥有员工8.7万人，年营业额达232亿美金。



华为在成立瑞士分公司前，曾到瑞士多处考察，最后决定选中伯尔尼Köniz行政区的Liebefeld作为分公司的落脚点。主要原因是伯尔尼位于瑞士中心地带，而且距离华为目前在瑞士的顾客群比较近。



华为的产品包括交换技术、网络产品，应用软件和终端设备等。其客户包括36-50家大型的电信公司。



伯尔尼政府对此表示欢迎，并为创造了新的就业机会而高兴。同时认为，华为的进入定将促进伯尔尼地区的电讯网络建设发展。

借机扩大规模

据报道，2008年年底，华为技术有限公司曾与瑞士电信Swisscom签署合约，为其未来的全IP网络提供光传输平台。



全IP网络将为用户提供更好的带宽，以及基于IP服务的更多业务，比如IPTV，VoIP和互联网接入。工程完成后将有1000个区域覆盖IP网络。



但当时根据协议，华为先期只为员工提供培训和系统测试，测试完成后，瑞士电信才能决定是否更换新的平台。



如今华为技术有限公司已在瑞士Swisscom Mobile的总部成立了分公司，这应该既是为了满足用户的需要，也是中国华为迈向西欧的有一大步。到2007年年底为止，华为只在法国巴黎附近开设了分公司，并在德国杜塞尔多夫和英国设有销售中心。

瑞士电信

瑞士电信(Swisscom)在瑞士的地位与中国电信类似，是一家与联邦政府有着千丝万缕关系的公司。最早曾垄断整个瑞士的电信事业。至今，其竞争对手如欲插手宽带网生意，都要缴付给瑞士电信高昂的基础设施费。为此去年年底瑞士电信曾接到过瑞士竞争委员会的批评。



瑞士电信的费用较高，但信号较好。其竞争对手Tele 2、Orange、 Sunrise和Cabelcom都相继采取了低价格的策略与其在争夺手机、网络、数字电视用户上展开了竞争。



随着瑞士加入申根，以及与欧盟国家电讯商业往来的增加，面对来自欧盟的竞争，瑞士电信不得不做出部分价格让步，或采取提高服务种类及质量的措施。



因此瑞士电信推出的“Bluewin TV”应运而生。目前“Bluewin TV”已有至少9.5万名IPTV用户，2008年第二季度的用户数是8万名，2007年9月是5.2万名，业务收入去年第三季度是500万瑞士法郎，到2008年同期上涨到1100万瑞士法郎。中国华为的任务应该就是帮助Bluewin铺设网路，为瑞士电信占领更多的市场份额。



瑞士资讯(swissinfo.ch)，宋婷

华为技术有限公司 华为技术有限公司是一家总部位于中国广东深圳市的生产销售电信设备的员工持股的民营科技公司，于1988年成立于中国深圳。



华为的主要营业范围是交换、传输、无线和数据通信类电信产品，在电信领域为世界各地的客户提供网络设备、服务和解决方案。



华为技术(华为)是全球领先的电信解决方案供应商，专注于与运营商建立长期合作伙伴关系。



华为在印度、美国、瑞典、俄罗斯以及中国的北京、上海和南京等地设立了多个研究所，8万多名员工中的43%从事研发工作。



截至2008年6月，华为已累计申请专利超过29,666件，接连数年成为中国申请专利最多的单位。



华为在全球建立了100多个分支机构，营销及服务网络遍及全球，能够为客户提供快速、优质的服务。



华为的产品和解决方案已经应用于全球100多个国家，以及35个全球前50强的运营商。 信息框结尾

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