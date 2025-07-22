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不雅贺函掀波　白宫禁华尔街日报随川普出访苏格兰

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（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普即将出访苏格兰，白宫今天禁止华尔街日报随行采访，原因是这家媒体先前报导，川普曾为昔日友人、性犯罪富豪艾普斯坦寄送一封不雅的生日贺函。

法新社报导，川普驳斥这是不实报导，并于18日向华尔街日报及媒体大亨梅铎（Rupert Murdoch）提出诽谤告诉，求偿至少100亿美元（约新台币2958亿元）。

白宫对华尔街日报的惩罚，已是川普政府第2次以报导不当为由，将一家主要新闻媒体排除在记者采访团之外。自2月以来，川普政府已多次禁止美联社记者参与重要活动。

白宫新闻秘书李威特（Karoline Leavitt）表示：「正如上诉法院所确认，华尔街日报或任何其他新闻媒体都无法获得保证能取得特殊许可，以进入总统椭圆形办公室（Oval Office）、空军一号（Air Force One）和总统私人办公处所进行采访。」

李威特说：「华尔街日报的不实报导与诽谤，将使其不被列入总统专机空军一号随行采访的13家媒体名单之中。」

川普本周末将启程前往苏格兰，与英国首相施凯尔（Keir Starmer）会面。川普在当地拥有两处高尔夫度假村。

华尔街日报先前揭露，英国社交名媛麦克斯威尔（Ghislaine Maxwell）将艾普斯坦（Jeffrey Epstein）2003年50岁生日收到的祝贺信函集结成册，其中包括一封有川普签名的不雅信，当中有几行用打字机打出来的文字，外面的粗线条是一个裸女的轮廓，看起来是用手画的。（译者：纪锦玲）

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