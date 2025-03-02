与哈玛斯延长停火谈不拢 以色列袭加萨酿死伤

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（法新社加萨市2日电） 以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯对延长加萨走廊停火的看法有分歧后，加萨民防单位通报，南部今天遭以国部队炮击及战车开火，加萨卫生部则回报，以军攻击加萨多地酿4死6伤。

加萨民防单位发布声明说：「以色列部队炮击、战车开火，攻击加萨走廊（Gaza Strip）南部汗尤尼斯市（Khan Yunis）以东的阿巴桑卡比拉镇（Abasan al-Kabira）边境地区。」

法新社联系以色列军方要求评论时，以军回覆正在调查此事。

另一方面，以国军方今天指出，加萨走廊北部有数名嫌犯在以色列国防军（IDF）部队附近设了「爆炸装置」，因此遭到以国军机空袭。

加萨卫生部随后透过声明表示，以色列攻击加萨走廊不同区域后，今天上午起，有4名死者及6位伤者被送到医院。

2023年10月7日，统治加萨走廊的哈玛斯（Hamas）派出武装分子渗入以色列，在街头、家中和沙漠音乐节杀害平民，并攻击军事基地的部队，还将许多人质掳回加萨，以军随即开始轰炸并包围加萨。

今年1月达成的加萨走廊停火协议，第1阶段已于昨天到期。在第1阶段期间，哈玛斯释放33名以色列人质和5位泰国人质，换取以方释放境内约2000名巴勒斯坦囚犯与被关押者。

以色列今天稍早宣布，停火协议第1阶段到期后，因哈玛斯拒绝美国支持的第1阶段延长方案，以方已中止任何人道援助物资进入加萨走廊。

哈玛斯则回应，以色列得为其余人质的命运「负起责任」。