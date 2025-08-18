与川普会谈 泽伦斯基重回椭圆形办公室

（法新社华盛顿18日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天将重返椭圆办公室。

泽伦斯基上次在此与美国总统川普舌战，现场气氛紧张，导致会谈提前结束。

川普与副总统范斯（JD Vance）今年2月28日在电视直播中严斥泽伦斯基，指责他对俄罗斯入侵3年来美国所提供的援助不知感恩，同时催促他尽快谈判以结束战争。

川普当时怒斥泽伦斯基：「别告诉我们将会有何感受，你现在的处境很不妙，你现在手上没有牌。」 川普过去曾表达对俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的欣赏，但随着美国特使魏科夫（Steve Witkoff）为达成停火而积极进行外交之际，莫斯科持续的军事攻势让川普开始对蒲亭失去耐心。

川普4月曾在梵蒂冈会见泽伦斯基，同时指责蒲亭「一直敷衍我」，没有兑现承诺。

几天后，乌克兰与美国终于签署矿产协议，川普先前曾称此协议是对美国援助的补偿。

川普15日在阿拉斯加与蒲亭会面讨论乌克兰冲突，同时承诺在协议达成之前，会先让乌克兰及其欧洲盟友过目所有提案。

川普与蒲亭峰会结束后不久，川普邀请泽伦斯基前往椭圆形办公室。或许是对先前的外交风波有所顾忌，泽伦斯基很快就表示「感谢邀请」。

欧洲领袖今天将在华盛顿加入泽伦斯基，他们的首要任务是防止椭圆形办公室重现上次的混乱，同时也协调和平谈判的进程，尤其是如何防止未来俄罗斯入侵。

针对防止俄罗斯未来再次入侵，川普政府表示愿意提供乌克兰安全保障，此一转变在昨天受到乌克兰与欧洲领袖的欢迎。