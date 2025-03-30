与川普关系紧张 白宫记协今年晚宴取消喜剧表演

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（法新社华盛顿29日电） 美国总统川普抨击多家媒体的报导、与白宫记者协会关系紧张之际，该协会今天宣布，今年晚宴将打破喜剧表演的传统，取消原定邀请谐星安柏鲁芬担任主讲嘉宾的计画。

喜剧演员安柏鲁芬（Amber Ruffin）先前曾批评川普（Donald Trump），并开玩笑说没有人愿意参加下个月的白宫记者协会（White House Correspondents’ Association）年度晚宴和川普一起共进晚餐。

白宫发言人之前就安柏鲁芬预定在晚宴表演一事，对她和白宫记者协会提出批评。晚宴传统上是由一名谐星担任主讲嘉宾，此人会拿时任总统开玩笑。

白宫记者协会主席丹尼尔斯（Eugene Daniels）在今天寄给成员的电邮中表示，理事会一致决定「今年（晚宴）我们不再以喜剧表演为主」。

丹尼尔斯指出：「在这个新闻业的重大时刻，我希望确保焦点不在于分裂的政治，而是完全放在奖励我们同僚的杰出工作，还有向下个世代的记者提供奖学金与指导。」

他还说，他会在4月26日的晚宴日期接近时提供进一步细节。

白宫一名发言人称这项决定是「逃避责任」之举。

自川普今年1月重新掌权以来，他的团队与白宫记者协会持续发生冲突。该协会是代表报导白宫事务记者的独立机构。

白宫上月宣布，未来将自行决定哪些媒体可以采访总统，剥夺白宫记者协会近百年来选择采访团成员的权力。