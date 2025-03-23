与川粉走太近 加州州长纽松Podcast惹怒民主党人

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（法新社洛杉矶22日电） 美国民主党籍加州州长纽松（Gavin Newsom）在近期播客节目中，与右翼来宾打成一片气氛融洽，惹怒了民主党人，因为纽松的作法与民主党领袖反击川普之道相悖。

法新社报导，纽松被认为是最可能成为民主党领袖的人选之一，本月推出播客（Podcast）节目「这是盖文．纽松」（This is Gavin Newsom），诉求与「那些我根本上不会同意的人」进行对话，这项作法显然是为了争取美国中间选民。

在前几集节目中，纽松邀请保守派倡议人士柯克（Charlie Kirk）和巴农（Steve Bannon）等人进行对话，还同意他们的许多观点，例如禁止跨性别女性参加女子体育赛事。

许多民主党左派人士严厉批评纽松，因为他在节目中为一些禁忌观点和人物提供平台，且未能反击来宾的煽动性言论和谎言。

但资深筹款人邓斯摩（Anne Dunsmore）等若干共和党人表示，这项策略比表面上看起来还聪明。邓斯摩曾带头在加州推动罢免纽松。

邓斯摩说：「他正在做其他每个人应该做的事情…这家伙并不傻。」

在本周，保守派主持人凯利（Megyn Kelly）告诫共和党人不要参加纽松的播客，并警告说这可能会帮助未来潜在的民主党候选人建立「大量听众，能够吸引双方选民」。

在美国最受欢迎的播客节目中，右翼声音占主导地位。一般认为这些播客节目帮助川普赢得去年11月选举。民主党则一直力求在蓬勃发展的播客媒体中站稳脚跟。

凯利在她的播客中说道：「我不喜欢看到这种情况，因为我个人感觉这家伙正在为2028年的选战做热身…我们不应该帮助他。」