与美国谈判进程陷胶着 伊朗外长抵莫斯科

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（法新社莫斯科27日电） 伊朗外长今天抵达俄罗斯。当前德黑兰与华府之间的和平进程陷入胶着，原定在巴基斯坦举行的美伊蒂2轮会谈破局。

伊朗外交部透过Telegram表示，外长阿拉奇（Abbas Araghchi）已抵圣彼得堡，预计将与俄罗斯总统普丁会面。

在此之前，阿拉奇造访阿曼（Oman），并多次往返巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad），各方调解人正努力维系德黑兰与华盛顿之间的和平谈判。

美国总统川普25日取消特使魏科夫（Steve Witkoff）和女婿库许纳（Jared Kushner）前往伊斯兰马巴德的行程。

伊朗官方法尔斯（Fars）通讯社指出，伊朗已透过调解方巴基斯坦向美方递交「书面」并列出红线，包含核子和荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）相关问题。

法尔斯通讯社同时强调，这些讯息并不属于正式谈判的一部分。

美国Axios新闻网26日引述一名美国官员及两名知情人士披露，伊朗已提出新方案，希望重启荷莫兹海峡并结束战争，将核子谈判推迟至后续阶段。

伊朗官方通讯社IRNA转述Axios的报导且未予否认。

美伊尚处于停火阶段，但战事造成的经济冲击已在全球持续扩大。

伊朗封锁荷莫兹海峡，截断石油、天然气和化肥出口，导致价格飙涨，引起开发中国家粮食安全疑虑。与此同时，美国也在海峡进出口的阿曼湾实施封锁。

第二轮谈判原本聚焦于魏科夫和库许纳将赴巴基斯坦，但川普在伊朗国营电视台表示阿拉奇并无计画会见美方官员后，决定取消行程。

川普26日接受福斯新闻访问表示，若伊朗希望谈判，「他们可以来找我们，也可以打电话给我们」。

随伊朗关闭荷莫兹海峡导致油价上涨，川普在国内面临压力，美国中期选举将于11月举行，民调显示这场对伊朗战争在美国国内不受欢迎。