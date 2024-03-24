专家敦促各国削减甲烷排放

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（法新社日内瓦23日电） 专家们在近日结束的「2024全球甲烷论坛」（Global Methane Forum 2024）上敦促各国减少能源产业的甲烷排放，这是减缓全球暖化的一种快速且相对低廉的方法。

第2大温室气体甲烷造成的温室效应比二氧化碳更强，但在大气滞留的时间较短。若找到削减甲烷排放的方法，可以抑制全球气温上升，并为气候投资带来高回报。

「2024全球甲烷论坛」18至21日由联合国日内瓦办事处主办，目的是推动可复制的甲烷减排方法发展。

论坛主持人利古提（Dario Liguti）告诉法新社：「甲烷排放时造成的暖化作用是二氧化碳的120倍，这意味着1公吨甲烷产生的影响相当于120公吨二氧化碳。」

联合国欧洲经济委员会（UNECE）永续能源部门主任利古提说：「停止甲烷排放对遏止气温上升有立竿见影的效果，二氧化碳则需要更长的时间。」

根据2015年的巴黎气候协定（Paris Agreement），缔约国同意将全球平均气温升幅限制在「远低于」1850年到1900年平均值的摄氏2度以内，并努力将气温升幅控制在1.5度内。

来自美国环境保护署（Environmental Protection Agency）的卡波奈（Tomas Carbonell）说：「我们必须在短期内大幅减少甲烷排放，在我们对付二氧化碳排放的同时争取时间，实现将气温升幅限制在摄氏1.5度以下的目标。」

身兼「全球甲烷倡议」（Global Methane Initiative）主席的卡波奈表示：「有许多具成本效益的技术可以减少、监测和捕捉甲烷排放，并将其用作能源。」公私部门协力的「全球甲烷倡议」联合主办本次的论坛。

举例来说，开采煤矿时可以回收易爆的甲烷，并将其出售给天然气公司；垃圾掩埋场则能利用甲烷发电。

修复漏气的管道、控制阀和压缩机，以及停止在油井进行例行天然气释放和燃除，也可以做出重大贡献。