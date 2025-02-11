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专家：川普把关税当谈判工具 恐适得其反

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（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普2.0的关税威胁规模已超过以往，专家指出，川普把关税当做谈判工具，也有研究员警告说川普的关税措施可能会适得其反。

他过去曾对进口钢铝全面实施关税，也对价值数千亿美元的中国产品加徵关税，然而他现在的关税打击对象是所有美国伙伴。

美国乔治梅森大学（George Mason University）莫卡特斯中心（Mercatus Center）高级研究员麦克丹尼尔（Christine McDaniel）说：「我认为大家不应对这些关税措施或关税威胁感到惊讶。」

麦克丹尼尔指出，川普的立场一向非常明确，即把关税当重要工具，「在他看来，这既是调整贸易平衡的手段，也是谈判工具」。

长年的川普外部顾问摩尔（Stephen Moore）将关税视为「激发」各国配合美国利益的一种方式，认为加、墨和中国等因关税所受的经济风险会比美国高。

智库外交关系协会（CFR）贸易政策研究员马纳克（Inu Manak）警告，川普的关税措施可能会适得其反。

她指出，加拿大人除扬言采取报复性关税，还出现文化层面的回应，像体育赛事现场播放美国国歌时，人们竟报以嘘声，「这真的有损美国声誉，我认为这是需长期关切的面向。」

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