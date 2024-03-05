世卫援助团队附加萨北部医院 目睹孩童死于饥饿

3 分钟

（法新社日内瓦4日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，在粮食、燃料和药物严重短缺的情况下，上周末造访加萨北部两家医院的援助团队目睹了孩童死于饥饿的骇人场景。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）说，「尽管我们努力争取更频繁地进入加萨北部，这仍是我们自2023年10月初以来首次访视奥达医院（Al-Awda Hospital）和卡迈尔艾德旺医院（Kamal Adwan Hospital）」。

他在旧称推特（Twitter）的社群媒体平台X表示，这些发现「令人生畏，奥达医院的情况尤其令人震惊，其中一栋建筑被摧毁了」。

他说，加萨北部唯一的儿科医院卡迈尔艾德旺医院挤满了病人。

谭德塞说：「食物短缺导致10名儿童死亡。」

加萨卫生部表示，在缺乏援助的加萨北部地区，至少有16名儿童因营养不良而丧命。

联合国上周警告，自巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）10月7日在以色列境内发动史无前例的攻击以来，以巴冲突愈演愈烈，在战火肆虐下，加萨走廊（Gaza Strip）的饥荒「几乎不可避免」。

根据法新社官方数据统计，哈玛斯突袭以色列造成约1160人丧命，其中大部分是平民。

据以色列称，武装分子还绑架了250名人质，其中130人还未获释，包括推测已死亡的31人。

哈玛斯控制的加萨卫生部则说，以色列对加萨的报复性攻击已造成超过3万500人死亡，其中大多是妇孺。

谭德塞还在X上警告说，除了北部两家医院食物严重短缺外，「缺电对病人照护构成严重威胁，特别是在加护病房和新生儿病房等关键区域」。

他说，在周末期间，联合国卫生机构向每家医院运送9500公升燃料以及一些基本医疗用品。「这只是紧急救生需求的一小部分。」

谭德塞再次呼吁以色列「确保能够安全、定期地（向加萨）提供人道援助」。

他说，「必须立即向平民，特别是儿童和卫生人员提供更多帮助」，并且强调「所有这些患者需要的关键药物是和平。停火」。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）