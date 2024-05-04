世卫秘书长：加萨拉法若遭入侵 恐血流成河

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（法新社日内瓦3日电） 世界卫生组织（WHO）今天警告，以色列军队若入侵加萨走廊（Gaza Strip）南部的拉法市（Rafah），可能导致「血流成河」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言歼灭巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）在拉法的残余战士。自以哈双方去年10月交战以来，大部分加萨人口都逃到拉法避难。

世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）警告，在拉法避难的120万人可能遭逢悲惨后果。

他在社群平台X上写道：「世卫非常担心在加萨拉法市出现全面军事行动，可能导致血流成河，进一步削弱已经很残破的医疗系统。」

世卫组织在声明中宣布多项应变行动，但警告「残破的医疗系统无法应付拉法遭入侵造成的大量伤亡」。

派驻巴勒斯坦自治区的世卫代表皮佩尔科恩（Rik Peeperkorn）在日内瓦告诉记者：「这项应变计画只是缓一时之急…绝对阻止不了军事行动预计会导致的大量额外死亡和发病。」

世卫组织表示，加萨的医疗设施多半已在以色列猛烈轰炸下受损或被毁，当地36所医院和88所基本医疗设施中，只有12所医院和22所基本设施发挥「部分功能」。

声明提到：「世卫与伙伴们正紧急合作恢复并重新启动医疗服务，作为应变行动一环。」

声明还说，拉法现有3所运作中的医院，一旦周围敌对行动加剧，很可能无法前往。

因此世卫组织正努力复原汗尤尼斯（Khan Yunis）的纳瑟医院（Nasser Hospital），并建立更多医疗站。纳瑟医院是加萨南部规模最大的医疗设施。

世卫组织呼吁「立即并长久停火，去除障碍，让紧急人道援助物资依所需规模进入加萨并送到各地」。

联合国人道事务协调厅（OCHA）发言人莱克（Jens Laerke）也说，若在拉法展开军事行动，「可能导致屠杀」，「任何地面行动都意味着更多痛苦和死亡」。