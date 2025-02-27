世卫组织维持M痘最高级别警示
（法新社日内瓦27日电） 世界卫生组织今天宣布，由于病例数上升、受影响国家增加，决定继续将M痘疫情列为世卫最高级别警示的「国际关注公共卫生紧急事件」。
世界卫生组织（WHO）在瑞士日内瓦召开紧急委员会会议后发布声明指出：「M痘病例激增情况继续符合国际关注公共卫生紧急事件（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）的标准。」
M痘紧急委员会25日第3次开会，向世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）提出疫情仍然构成「国际关注公共卫生紧急事件」的建议。
声明指出，「基于病例数继续上升、地理传播持续存在、刚果民主共和国东部的暴力阻碍反应，以及缺乏资金贯彻因应计画」，作出这项决定。
谭德塞同意委员会建议，将最早于去年8月14日宣布的这项警示延长。这是世卫根据对196国具有法律约束力的「国际卫生条例」（International Health Regulations）发布的最高级别警示。
过去称为猴痘（monkeypox）的M痘疫情在非洲，尤其在刚果民主共和国快速传播，谭德塞因而宣布这项警示。