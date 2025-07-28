世卫：加萨营养不良达惊人程度 援助迟滞夺人命

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（法新社日内瓦27日综合外电报导）世界卫生组织（WHO）今天警告，加萨走廊（Gaza Strip）的营养不良率达「惊人程度」，援助的蓄意阻挡本可完全避免，如今已导致大量人命损失。

法新社报导，世卫在声明中表示，「加萨走廊的营养不良情况正朝危险方向发展」，7月死亡人数大幅上升即为例证。

声明指出，2025年记录到74起营养不良相关死亡案例，其中63起发生在7月，其中包括24名5岁以下儿童、1名5岁以上儿童和38名成人。

世卫表示：「这些人当中多数在送抵医疗机构就宣告死亡，或在抵达后不久过世，遗体明显呈现严重消瘦的迹象。」

「这场危机完全可以避免。蓄意阻挡并拖延发放大批粮食、医疗与人道援助，已导致大量人命损失。」

以色列今天开始有限度的「战术性暂停」军事行动，让联合国与援助机构因应加萨日益严重的饥饿危机。

但世卫呼吁拿出永续性作为，持续将多样化且营养的食物「注入」加萨走廊，并加快为儿童及弱势族群提供治疗性补给品，以及基本药品与物资。

世卫表示，援助的流动必须稳定且不受阻，才能支撑重建工作，防止情况进一步恶化。

世卫今天援引全球营养组织（Global Nutrition Cluster）合作伙伴的数据表示，目前在加萨市有近1/5的5岁以下儿童患有急性营养不良。

世卫表示，6月以来，加萨市6至59个月龄儿童的急性营养不良率已增加3倍，是加萨走廊情况最糟的地区。

世卫说：「这个数字很可能被低估，因为通行与安全层层限制下，有许多家庭无法前往医疗机构。」（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）