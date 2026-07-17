世界人工智能大会 习近平：AI不该由单一国家主宰

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（法新社上海17日电） 中国国家主席习近平今天在上海的2026世界人工智能大会（WAIC）开幕式表示，人工智慧不应由单一国家主导，呼吁各国加强国际合作，共同推动AI发展。

中国的人工智慧（AI）模型近来正迅速赶上美国最先进的产品，并能以较低成本吸引全球使用者。

当前随外界对AI应用于军事作战、骇客或恐怖主义行动的忧虑升温，如何管理这个迅速发展的产业，已成为全球焦点议题。

习近平在世界人工智能大会（World Artificial Intelligence Conference，WAIC）开幕式指出，AI的发展不应是单一国家的独奏，而应是国际合作的交响乐。

他还呼吁各国应「共同反对在人工智能领域泛化国家安全概念、把本国安全�R驾于他国安全之上的做法」。

美国与欧盟以国家安全为由，对输入中国科技产品实施限制。近期华府与美国国内各大AI实验室间的争议，也让「谁掌握顶尖技术准入权」成为讨论焦点。

英文的科技电子媒体Hello China Tech分析师赵赛坡表示，WAIC「是观察中国AI产业走向的年度重点盛事」。

赵赛坡告诉法新社：「美国在高阶晶片、前沿运算基础设施以及资本密集型的大模型研发等领域，仍维持明显领先。但中国是其最全面、最接近的竞争对手」。

为期4天的世界人工智能大会吸引超过1000家中国科技企业，与官员、研究人员及产业人士齐聚一堂。

现场展出约3000项产品，从用于AI运算的高效半导体系统，到能自动操作应用程式的智慧型手机应有尽有。

然而外界最关心者还是习近平针对AI可能对资安、冲突，以及就业和全球经济带来冲击所提出的治理蓝图。

习近平在会中表示要高度重视AI引发的各类内生和衍生风险，推动构建法律法规、风险预警，确保AI始终处于人类控制之下，并应鼓励包容并蓄，促进文明互鉴，用全人类共同价值塑造AI的价值观，让这一前沿技术更好造福人类社会。帮助全球南方国家加强相关能力，弥合数位鸿沟，避免AI造成新的历史不公。

中国外长王毅16日与俄罗斯、巴基斯坦、印尼等29国代表，共同签署成立跨国的世界人工智能合作组织（WAICO）协议。

总部设于上海的世界人工智能合作组织，标榜推动成员国间的协商与合作，确保AI「健康有序」发展。

包括联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）、柬埔寨首相洪马内（Hun Manet）及泰国副总理阿努廷（Anutin Charnvirakul）等多国领袖均出席本届世界人工智能大会，共同见证中国科技最前线。

今天稍早总部位于北京的新创公司「月之暗面AI」（Moonshot AI）发表旗下全新旗舰模型Kimi K3，据传效能已可媲美美国最优秀的AI产品。