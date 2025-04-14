世界卫生组织：以色列攻击加萨医院1童罹难

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（法新社加萨市13日电） 世界卫生组织（WHO）表示，以色列今天空袭1间加萨极少数仍在经营的医院，造成1名儿童死亡。以色列同时也警告，如果哈玛斯不释放人质，它将扩大对加萨的攻击。

世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群平台X表示，攻击发生后，加萨北部的阿里阿拉伯医院（Al-Ahli Arab Hospital）「因医疗服务中断而导致1名儿童死亡」。

谭德塞另指出，「急诊室、实验室、急诊室X光机与药局都被毁」，「医院被迫将50名病人转移到其他医院，40名重诊病人则无法转移」。

自以色列与哈玛斯的战争爆发以来，数以万计的加萨人民前往医院避难，其中许多医院在持续的敌对行动中受到严重破坏。

以色列军方宣称攻击院内的哈玛斯「指挥与管制中心」，但哈玛斯否认此一说法。

加萨民防机构表示，这起攻击发生在「（以色列）军队发出撤离警告的几分钟之后」。

攻击发生后，现场散落着大量混凝土板和扭曲的金属。

爆炸在医院的一栋建筑上留下了一个大洞，铁门从铰链上脱落。

民防机构另指出，迪尔巴拉（Deir el-Balah）市一辆汽车遭到空袭，造成7人死亡，其中包括6名信徒。