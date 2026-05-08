世界卫生组织：荷航空服员汉他病毒检测呈阴性

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（法新社日内瓦8日电） 荷兰皇家航空（KLM）一名空服员因出现疑似汉他病毒症状，在阿姆斯特丹住院治疗。世界卫生组织（WHO）今天表示，该名空服员的病毒检测结果呈阴性。

这名空服员据报曾接触一名染疫邮轮旅客，该名旅客被从荷航客机带离，后来在南非不治身亡。

世卫发言人告诉法新社，已透过「国际卫生条例」（International Health Regulations）联系窗口收到通知，确认空服员检测结果为阴性。

荷航6日表示，这名染疫旅客是「洪迪亚斯号」汉他病毒疫情首位死者的妻子。她曾于4月25日短暂登上从约翰尼斯堡飞往荷兰的班机，但在飞机起飞前被带离。

该名荷兰籍女子4月26日在约翰尼斯堡的一家医院去世，汉他病毒检测结果呈阳性。

悬挂荷兰国旗的「洪迪亚斯号」4月1日从阿根廷乌斯华雅（Ushuaia）原本目的地是维德角共和国（Cape Verde），不过这个西非岛国拒绝让这艘邮轮靠港。目前邮轮上已有3人死亡。这名荷兰籍女子是3名死者之一。

荷航在声明中指出：「基于该名旅客当时的身体状况，机组人员决定不允许其搭机。在该旅客离开飞机后，班机随即飞往荷兰。」

荷航在声明中表示，荷兰卫生当局「谨慎起见」，正在连系同机旅客。