世界气象组织预测反圣婴现象即将回归 有助降温

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（法新社日内瓦3日电） 联合国世界气象组织（World Meteorological Organization，WMO）表示，继连月来全球高温一再创新纪录后，今年稍晚「反圣婴现象」（La Nina）回归，应在一定程度上有助于降低气温。

法新社报导，WMO在最新公告中表示，未来数个月可能就会感受到「反圣婴现象」的影响，因为有迹象显示，自2023年中以来拉高全球气温和助长各地极端天气的圣婴现象（El Nino）即将结束。

WMO表示，7月至9月间出现反圣婴现象的可能性为60%，8月至11月间的可能性为70%。

报告还指，圣婴现象重新形成的可能性微乎其微。

与此同时，WMO也警告，受到人为引发的气候变迁影响，从长期来看，全球气温仍将持续上升，这将导致极端天气持续恶化，并彻底改变季节性降雨和气温模式。

WMO副秘书长巴瑞特（Ko Barrett）强调：「圣婴现象的结束并不意味长期气候变迁已暂停，因为地球会因易吸收太阳辐射热能的温室气体而持续变暖。未来几个月，异常高的海面温度将继续发挥重要作用。」

反圣婴现象是指热带太平洋的大片海洋表面温度下降，此外还有风、雨和大气压力的变化。

在许多地区，特别是在热带地区，反圣婴现象会带来与圣婴现象相反的气候影响，圣婴现象会使海洋表面升温，导致世界某些地区出现干旱，并在其他地方引发大雨。

自2023年6月圣婴现象回归以来，每月都会创下新的高温纪录，2023年是全球有纪录以来最热的1年。

世界气象组织表示，如果不停止使用产生温室气体的化石燃料，地球整体温度将持续升高。