世界粮食计划署：苏丹内战恐引发最大饥饿危机

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（法新社苏丹苏丹港6日）联合国世界粮食计划署（World Food Programme）今天示警，苏丹敌对将军之间近11个月的战争，「有可能引发世上最严重的饥饿危机」。

政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）和前副手、准军事团体「快速支援部队」（Rapid Support Forces）指挥官达加洛（Mohamed Hamdan Daglo）之间的冲突已造成数万人死亡，摧毁基础设施，削弱苏丹经济。

除了冲突前已被迫离开家乡的200万人外，这场冲突还导致超过800万人离乡背井，这使其成为世上最大的流离失所危机。

世界粮食计划署执行主任马侃（Cindy McCain）表示，现在「数以百万计人的生命以及整个地区的和平与稳定都受到威胁」。

「20年前，（苏丹西部）达佛（Darfur）是世界上最大的饥饿危机，全世界团结起来应对。」

「但今天，苏丹人民已被遗忘。」

世界粮食计划署目前无法为90%面临「紧急饥饿水平」者提供援助，并表示只有5%的苏丹人「负担得起每天一顿丰盛的饭菜」。

目前已有60万名苏丹人逃抵南苏丹（South Sudan）境内。世界粮食计划署表示，在南苏丹拥挤的临时难民营中，「有些家庭饿着肚子抵达，迎接他们的却是更多的饥饿」。

报告补充说，其中1/5的过境儿童营养不良。

在苏丹各地，1800万人面临严重的粮食安全问题，其中500万人处于灾难性饥饿状态。