世界银行报告 加萨关键基础设施损失达185亿美元

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（法新社华盛顿2日电） 根据世界银行（The World Bank）在临时损害评估中表示，自2023年10月7日以哈冲突爆发至今年1月底，加萨关键基础设施损失约185亿美元，相当于2022年约旦河西岸与加萨经济产出总值的97%。

世界银行今天发布的新报告指出，以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」（Hamas）战争重创加萨（Gaza）关键基础设施，结构性破坏影响「各经济领域」，其中逾70%损失估计是由房屋损毁所致。

根据以色列官方数据，哈玛斯去年10月7日发动史无前例的血腥攻击，导致以色列约有1160人丧命，其中大部分是平民。

哈玛斯治下的加萨卫生部表示，以色列的报复行动造成至少3万2916人死亡，其中大多是妇孺。

以色列遇袭后，猛烈空袭加萨走廊以为报复，并在加萨境内持续展开地面行动，许多建物化为废墟，估计留下2600万吨瓦砾。

除结构性损坏之外，报告还发现，加萨超过一半人口濒临饥荒，人民正在「经历严重的粮食不足和营养不良」。

根据估计，加萨有84%卫生设施受创或被摧毁，3/4人口因战争流离失所，逾百万人无家可归。

这份汇集远端资料撰写的报告发现，加萨的供水和卫生系统「几乎崩溃」，供给量不到战前的5%。

世银表示，由于教育系统崩溃，加萨儿童失学率达到100%，92%的主要道路受损或毁坏。

世银报告呼吁各界「增加人道援助、粮食援助与食物生产，为流离失所者提供住所，以及提出快速、具成本效益和可扩增的住屋解决方案并恢复基础服务。」