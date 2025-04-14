世界领袖谴责俄罗斯对乌克兰发动致命攻击

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（法新社苏米13日电） 世界领袖今天谴责俄罗斯对乌克兰发动致命的飞弹攻击，这是数月来最重大的攻击之一。美国总统川普说，这是一件「可怕的事」。

乌克兰当局表示，今天上午2枚飞弹击中俄罗斯边境的乌克兰北部城市苏米（Sumy）市中心，造成至少34人死亡，100多人受伤。

川普一直希望结束这场已有3年多的战争，美国总统特使魏科夫（Steve Witkoff）2天前才前往俄罗斯会见俄罗总统蒲亭（Vladimir Putin）推动俄乌停战。

川普今天傍晚在返回华盛顿的空军一号上告诉记者：「我认为这太可怕了。有人告诉我，他们犯了一个错误；但我认为这是一件可怕的事情，我认为整个战争都是一件可怕的事。」

记者请他更进一步说明他所谓的「错误」是指什么时，川普说「他们犯了错误…你要问他们」。川普并未具体说明他指的是谁或指什么。

美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）称这次攻击「令人震惊」，并且「悲惨地提醒人们，为何川普总统与他的政府要投入如此多的时间与精力来结束这场战争，追求永续和平」。

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天呼吁川普访问乌克兰，以便进一步了解俄罗斯入侵造成的破坏。

根据哥伦比亚广播公司（CBS）的采访文稿，泽伦斯基表示：「在作出任何决定、进行任何形式的协商前，请先看看遭摧毁或死亡的民众、平民、士兵、医院、教堂与儿童。」

乌克兰紧急救援部门表示，飞弹造成34人死亡，其中包括2名儿童，117人受伤，其中有15名儿童。泽伦斯基表示有8名伤者情况危急。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）说，古特瑞斯对这次攻击「深感震惊和不安」，这凸显「最近几周乌克兰城镇遭受类似攻击的毁灭性模式」。