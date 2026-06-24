东京近郊当局采购防熊喷雾 提供给校园及社区

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（法新社东京24日电） 随着熊只频频出没在日本各地的建筑密集区，东京近郊当局宣布一项紧急支出计画，将采购700支防熊喷雾，提供给学校和社区组织。

根据法新社引述环境省资料报导，日本上个财政年度创下13人遭熊攻击丧生的纪录；而在今年4月1日至5月30日期间，已有5人因熊只攻击死亡，另有20人受伤。

位于东京近郊的八王子市，周末常吸引东京人前往附近蓊蓊郁郁的山林，体验其热门的健行步道。

据日本放送协会（NHK）报导，自4月以来，当地已接获11起目击熊只或熊只出没痕迹的通报，其中一台动态感应相机更于4月29日拍下一头黑熊在一处民宅周围活动的画面。

八王子市政府发言人佐藤亮介（Ryosuke Sato）告诉法新社，该市将投入1500万日圆（约9万3000美元）购买防熊喷雾、移动式电网，以及会发出高频声音的装置。

该市还计划拟定一项行动计画，以便在熊只出没当地社区时，召集猎人并采取其他措施。

佐藤还说：「透过与警方和猎人密切合作，我们正在拟定一份手册，告诉民众如果熊只来到我们的街道上，该如何应对。」

官方数据显示，在今年3月底止的前一个财政年度，全国目击熊只的次数超过5万次，比2年前创下的纪录多出1倍以上。

近几个月来，在熊只结束冬眠后，目击事件大幅增加，同时也发生了多起熊只进入市区的事件。

日本中央与地方政府正试图清除河岸沿线，以及社区与山区之间，包括八王子市的灌木丛，以防止熊只进入市区。