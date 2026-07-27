东协促朝鲜半岛无核化 北韩金与正斥愚蠢荒唐

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（法新社首尔27日电） 东南亚国协敦促朝鲜半岛实现无核化，北韩领导人金正恩的胞妹金与正（Kim Yo Jong）今天抨击东协此立场「愚蠢、荒唐幻想」。

东协（ASEAN）在上周举行的年度区域论坛上，对北韩持续发展核武表达「严重关切」，并强调对话的重要性，应实现「去核化的朝鲜半岛，带来持久的和平与稳定」。

北韩一向坚称具有发展核武及弹道飞弹的权利，即便是联合国安全理事会（UN Security Council）予以制裁，限制北韩发展这些武器，而北韩早在2023年已将核武国地位写入宪法。

金与正透过官媒北韩中央通信社（KCNA）发表声明，对东协「公然配合美国鼓吹『去核化』、无视北韩宪法」的敌意态度，表达强烈不满。

她表示：「坚持『朝鲜半岛去核化』的立场，在观念上和实质上已失去意义，继续坚持下去，完全是战略思维和逻辑上的失败，这是愚蠢且荒唐的幻想。」

她强调，东协应该警惕「被美国利用，沦为美国的传声筒」。

金与正身为北韩对外发言和外交政策的关键人物，在6月曾表示，北韩的核武计画是「绝不退让的底线」。

2019年金正恩（Kim Jong Un）与美国总统川普（Donald Trump）在越南河内举行高峰会，有关去核化及解除制裁的谈判破局，平壤（Pyongyang）再三宣示本身是「不可逆转」的核武国家。（编译：纪锦玲）