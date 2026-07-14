东印度鸡蛋政治学 校园团膳掀论战

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（法新社加尔各答14日电） 东印度西孟加拉邦公立学校午餐于政党轮替后停止供应鸡蛋，这项校园团膳政策调整掀起政治风暴。也有教师担心学生出席率可能因此降低。

西孟加拉邦（West Bengal）最近上台的印度教民族主义色彩浓厚的新政府宣布，一家宗教慈善机构将为全邦公立学校免费提供素食烹调午餐，菜单上因此不会再出现当地饮食中常见的鸡蛋。

这项新安排重新点燃人口第一大国围绕着饮食、宗教信仰与营养问题的长期论战。批评人士指控政府企图迫使学童成为素食者。

印度总理莫迪（Narendra Modi）所属印度人民党（BJP）5月在选举中大获全胜而首度执政西孟加拉邦。提倡素食主义是这个政党民族主义施政理念的一环。当地多数印度教徒吃肉和鱼，更常吃被他们视为荤食的鸡蛋。

前任邦长巴纳吉（Mamata Banerjee）谴责学校午餐不供应鸡蛋「背离西孟加拉邦的传统文化」。她所属崔纳木国大党（Trinamool Congress）在这个人口超过1亿的邦执政超过15年后，在这次地方选举中落败。

崔纳木国大党籍议员沈恩（Dola Sen）告诉法新社：「印度人民党政府正试图将素食主义强加在学童身上。」

部分教师对学生出席率及营养是否均衡表达忧心。教师戴伊（Raja Dey）告诉法新社：「午餐一直是公立小学吸引学生上学的最大诱因之一。」

虽然目前没有全国性数据将鸡蛋与公立学校出席率挂钩，但戴伊表示，「在提供鸡蛋的日子，学生都会踊跃出席」。