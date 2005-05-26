东方旋律音乐会-华夏民乐遭遇西方古典

此内容发布于2005年5月26日 下午5:12 最后更新 - 2005年5月26日 -17:12

东方旋律音乐会. (Chinese Union of Zurich)

2005年6月1日(周三)，苏黎世中国人协会(CUZ)将会同中瑞文化交流会为大家推出一台高水平的音乐会--«东方旋律»音乐会。新加坡华人和瑞士华人同台献艺--同谱初夏的浪漫。

新加坡心韵五重奏是新加坡国立大学的乐团，近年来一直活跃在世界各地的舞台上。此次来瑞演出是应ETH 150周年之邀，同时与CUZ进行文化交流。

心韵五重奏表演曲目有：«喜洋洋»、«旱天雷»、«赛马»、«康定情歌»、«天山诗画»、«昭君出塞»、«牧民新歌»、«茶林随想»等。



同时参加演出的还有几位苏黎世中国艺术家，大多在世界著名的苏黎世音乐学院学习，其中不乏在世界最著名的音乐大赛中获奖的经历。他们将表演的曲目有：



小提琴独奏�CNiccolò Paganini名曲«上帝保佑国王» 表演者：杨晓宇

«木管莫扎特三重奏» 表演者：李想 等

«钢琴弹唱-秋叶» 表演者：田萌

音乐会时间和地点

时间：2005年6月1日 星期三19:15-21:00

地点：

Weisser Saal, Volkhaus

Stauffacher 60

8004 Zurich

Helvetiaplatz (Tram 8)

Stauffacher (Tram 2,3,9,14)

所有的CUZ、中瑞文化交流会的成员、以及学生全部免费。

组委会成员及联系方式：

王丹婷：076-5845267

薛剑波：076-3300429

赵阳： 076-5672090

秦瑞君：

杨晓宇：



E-Mail：Eastern.melody.zurich@gmail.com外部链接

网站：www.cuz-online.org外部链接

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