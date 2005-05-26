东方旋律音乐会-华夏民乐遭遇西方古典

2005年6月1日(周三)，苏黎世中国人协会(CUZ)将会同中瑞文化交流会为大家推出一台高水平的音乐会--«东方旋律»音乐会。新加坡华人和瑞士华人同台献艺--同谱初夏的浪漫。
新加坡心韵五重奏是新加坡国立大学的乐团，近年来一直活跃在世界各地的舞台上。此次来瑞演出是应ETH 150周年之邀，同时与CUZ进行文化交流。
心韵五重奏表演曲目有：«喜洋洋»、«旱天雷»、«赛马»、«康定情歌»、«天山诗画»、«昭君出塞»、«牧民新歌»、«茶林随想»等。
同时参加演出的还有几位苏黎世中国艺术家，大多在世界著名的苏黎世音乐学院学习，其中不乏在世界最著名的音乐大赛中获奖的经历。他们将表演的曲目有：
小提琴独奏�CNiccolò Paganini名曲«上帝保佑国王» 表演者：杨晓宇
«木管莫扎特三重奏» 表演者：李想 等
«钢琴弹唱-秋叶» 表演者：田萌
音乐会时间和地点
时间：2005年6月1日 星期三19:15-21:00
地点：
Weisser Saal, Volkhaus
Stauffacher 60
8004 Zurich
Helvetiaplatz (Tram 8)
Stauffacher (Tram 2,3,9,14)
所有的CUZ、中瑞文化交流会的成员、以及学生全部免费。
组委会成员及联系方式：
王丹婷：076-5845267
薛剑波：076-3300429
赵阳： 076-5672090
秦瑞君：
杨晓宇：
E-Mail：Eastern.melody.zurich@gmail.com外部链接
网站：www.cuz-online.org外部链接